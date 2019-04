Presentan primer bus de donación de sangre que recorrerá la capital en busca de donantes voluntarios

La Intendenta Metropolitana, Karla Rubilar junto al ministro de Salud, Emilio Santelices presentaron en la Plaza de la Constitución, el primer bus de donación de sangre del país, que fue financiado con recursos del Gobierno Regional y que recorrerá Santiago en busca de donantes voluntarios.

Esto, con el objetivo de paliar el déficit de componentes de sangre que afecta a los hospitales del país que llega a cerca de 20.000 pacientes por año y considera además que sólo en la Región Metropolitana se utiliza el 44% de los componentes sanguíneos a nivel nacional.

La Intendenta, Karla Rubilar, afirmó que el bus de donante permitirá que “una decena de personas realice sus donaciones en espacios públicos y con ello, aumente la disponibilidad de componentes sanguíneos para los pacientes que lo necesitan.

“Creemos que no es posible que el Centro Metropolitano de Sangre tenga que solicitar ayuda cada cierto tiempo, porque no tiene sangre suficiente para entregar a hospitales y anuncie que le quedan sólo horas de stock. Eso lo hemos visto y no queremos que vuelva a ocurrir”, agregó la máxima autoridad regional.

“La responsabilidad de que los pacientes que requieren un trasplante, una operación o pacientes oncológicos no queden en la indefensión es de todos nosotros y pedimos la colaboración de las personas sanas, que ayuden a quienes no están en la misma situación, finalizó la Intendenta Rubilar.

El ministro de Salud, Emilio Santelices, afirmó que “hacemos un llamado a la toda la población porque estamos bajo la donación de sangre. Tenemos que subir de un 34% de la donación altruista que tenemos en Chile a lo menos el 50%. Cada donación de sangre puede salvar 3 vidas. Este es el primer bus nacional que va a permitir cambiar la forma en la que se dona sangre en Chile, pasamos de una manera precaria a una forma de máxima seguridad y con estándar internacional. Agradezco a la Intendenta porque con gestos como estos, vamos a poder resolver esta brecha que hoy tenemos”.

Los hospitales de todo Chile requieren 300.000 donaciones de sangre al año, sin embargo, el año pasado hubo 281.000 donaciones. Según cifras del Ministerio de Salud, solo el 34% de las donaciones son de carácter altruista, lo que representa un déficit de componentes sanguíneos ya que un solo paciente puede requerir más de 100 donaciones de sangre.

PUEDES SER DONANTE SI:

Tienes documento de identidad con nombre y RUN

Tienes entre 18 y 65 años.

Has dormido al menos 5 horas.

Pesas más de 50kg.

Has comido en las últimas 5 horas (desayuno y/o almuerzo)

En caso de haber donado has dejado pasar un período de 3 meses en caso de los hombres y 4 meses en caso de las mujeres.

NO SE PUEDE SER DONANTE SI:

Has tenido relación sexual con una nueva persona hace menos de 8 meses (con o sin condón).

Has tenido relaciones sexuales con más de una persona en los últimos 8 meses (con o sin condón).

Has tenido relaciones con personas que ejercen el comercio sexual en los últimos 12 meses.

Te has realizado tatuajes, piercings (aros) o sesiones de acupuntura en los últimos 8 meses.

Has consumo alcohol o marihuana en las últimas 12 horas.

Has consumido drogas.

Has tomado antibióticos en los últimos 7 días.

Has tenido diarrea en los últimos 14 días.

Le han realizado endoscopía o colonoscopía en los últimos 8 meses.

Está embarazada, ha tenido parto o aborto en los últimos 6 meses