Monseñor Celestino Aós se reunió con víctimas de Karadima

El administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós, se reunió esta mañana con los denunciantes del caso Karadima, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, en la Fundación para la Confianza.

Al término del encuentro, los tres valoraron el viaje de Aós al Vaticano para abordar con el papa Francisco el tema de los abusos sexuales y anunciaron que el sucesor de Ricardo Ezzati se reunirá con otras víctimas de estos hechos.

Consultado por el Informe Scicluna, que no pudo traer el administrador apostólico, Hamilton respondió que “yo creo que no está en poder de él decidir si trae o no el documento, puede haberlo pedido y quizás le pueden haber dicho que no, hay otros elementos que están en juego”.

“Pero en lo profundo en lo que es la justicia y la evidencia hoy en día los tribunales y la fiscalía tienen muchísimo más que el Informe Scicluna en sus manos”, aseguró.

“Lo que nosotros hemos develado durante diez años es infinitamente más que el Informe Scicluna, entonces, Chile tiene que entender que el Estado tiene todos los elementos necesarios para ponerse los pantalones y empezar a defender a los niños y a las víctimas”, concluyó.

