Contraloría cuestionó vínculo entre Rafael Gumucio y Ministerio de las Culturas

La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el contrato que suscribió el Ministerio de las Culturas y las Artes con el escritor Rafael Gumucio, quien por seis meses elaboró minutas para los discursos de la exministra Alejandra Pérez Lecaros.

De acuerdo al diputado Andrés Celis, quien es miembro de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara y que el denunciante de este hecho, la Contraloría verificó que no hubo acto administrativo alguno que aprobara el contrato de honorarios del escritor Rafael Gumucio en el Ministerio de las Culturas y las Artes.

El parlamentarios indició que tras el reporte del órgano contralor, la Subsecretaría de la cartera inició una investigación sumaria a fin de determinar eventuales irregularidades en la prestación de servicios de Gumucio.

Según el congresista, el escritor prestó servicios entre los meses de marzo y agosto de 2018, recibiendo una remuneración de 1 millón y medio de pesos mensuales por haber elaborado durante ese lapso de tiempo 6 minutas “de menos de una plana cada una, las que habrían sido utilizadas como base para los discursos de la ex ministra Alejandra Pérez Lecaros”, acusó Celis.

“Todos los actos administrativos deben ser aprobados por decreto o resolución, lo que al parecer acá no existió, se firmó un contrato, se pagaron casi 9 millones de pesos en total, se dieron informes de cumplimiento de cometido de la labor, pero sin la respectiva sanción del contrato de honorarios de Gumucio, lo que significa que dicha contratación fue irregular”, manifestó el diputado.

Celis detalló que la Subsecretaría inició un procedimiento disciplinario el 30 de octubre del año pasado, justo después de su denuncia, pero la que aún no ha sido concluida.

“El llamado es al Subsecretario para que, de no estar lista dicha investigación, le de la celeridad y rigurosidad que requiere, no puede permitir que los recursos públicos, que todos sabemos son escasos, sean utilizados de forma tan ineficiente e inescrupulosa. Yo analicé las minutas y tanto en calidad como en extensión, no guardan relación alguna con la suma que se le canceló mensualmente; objetivamente no se condice con el millón y medio que ganaba”, finalizó el diputado de RN.