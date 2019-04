Sacerdote Mariano Puga reveló ante feligreses que padece cáncer linfático

Días duros se encuentra viviendo el sacerdote Mariano Puga, el cura obrero, quién reveló a sus feligreses de la Comunidad Cristo Liberador de Villa Francia que fue diagnosticado de un cáncer linfático.

El religioso, que en dos semanas cumplirá 88 años, comunicó el diagnóstico el jueves, tras haber sido internado durante la semana en el hospital clínico de la Universidad Católica.

A sus 88 años, la enfermedad ha avanzado en su cuerpo, presentando nódulos en las axilas, detrás del estómago y en la vesícula.

Luego de entregar la noticia y en medio de la emoción de los asistentes, hizo un llamado a “no renunciar a reconstruir una iglesia que esté junto a los pobres y las víctimas”.

La Comunidad que por años lo ha acompañado, manifestó su apoyo incondicional al pastor que “ha sido diagnosticado con un cáncer linfático alojado en el cuerpo, el cual comenzará a ser tratado el próximo martes 16 de abril“.

Ante esto, solicitaron “acompañar a la comunidad Cristiana Cristo Liberador en oración por la pronta recuperación de nuestro guía”.

Días antes, Puga había dado a conocer un video donde se le vio emocionado dando aviso de la internación: “Con el cariño que ustedes me muestran, con la forma que lo han hecho, me basta y me sobra. Para mí también la operación es un momento de reflexión, de oración, de compartir también con los otros viejos de la misma sala, así es que eso no más”.

Los feligreses de Villa Francia indicaron que “cualquier cambio en la salud o diagnóstico emitido por los médicos se dará a conocer a la brevedad”.