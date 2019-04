Rafael Gumucio se defendió de acusaciones del diputado Andrés Celis

Rafael Gumucio salió a defenderse de las acusaciones del diputado Andrés Celis (PPD), luego de que la Contraloría General de la República detectara irregularidades en el contrato entre el escritor y el Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio.

Esto en relación a que Contraloría verificó que no hubo acto administrativo alguno que aprobara el contrato de honorarios de Gumucio en la cartera encabezada en ese tiempo por la ex-ministra Alejandra Pérez Lecaros.

Celis apuntó a que los pagos realizados al escritor no correspondían a la labor desempeñada, que consistió en seis minutas de corta extensión.

Gumucio vía Twitter le respondió al parlamentario afirmando que “estas minutas no son mías. Yo escribí discursos completos, más o menos 20, más intercambio de mail y reuniones personales y por teléfono. Antes de difamar averigüe o pregunte. No le gusta que jueguen con su honra, no haga lo mismo con la mía”.

Posteriormente, reiteró que “tengo en mi mail lo que mande y recibí. No se como se dieron el trabajo de inventar minutas a partir de discursos. No se supone que sobra la iniciativa en la administración pública”.

Asimismo, agregó que “los productos verdaderos están en mi computador a disposición de quien investigue el ilícito”.

Por último, el escritor llamó a Celis a no difundir “fake News” y sentenció estar “completamente arrepentido (de trabajar para el actual gobierno). El nivel de deslealtad y mala onda es espectacular”.