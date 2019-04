Aós pide al papa Francisco que nombre obispos auxiliares: "No voy a ser yo quien impone las cosas"

El administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago, el obispo Celestino Aós, pidió públicamente al papa Francisco que “en Semana Santa” nombre a los obispos auxiliares para Santiago.

Durante la celebración de “Domingo de Ramos”, la actual máxima autoridad de la Iglesia chilena afirmó que espera que “ojalá para la Pascua tuviese la alegría del regalo de que (el Santo Padre) nombre obispos auxiliares”.

“El Papa tiene muy claro que una arquidiócesis como esta no se puede gobernar con una sola persona. Yo vengo llegando de Roma, traje un montón de tareas y aquí me encontré con que me estaba esperando otro montón de tareas“, contó.

El administrador apostólico confidenció que “en este momento el Arzobispado está en un compás de espera, esperando cuando lleguen (los obispos auxiliares) para que podamos organizar algo entre todos, porque no voy a ser yo quien impone las cosas, sino que hay que trabajar en equipo todos juntos, porque los problemas son grandes y tenemos que sumar las fuerzas de todos”.

El obispo ya había realizado esta petición al propio Francisco durante su viaje a Roma. En esa oportunidad, Aós manifestó a la prensa italiana que “en este momento los obispos auxiliares que estaban designados en Santiago están cumpliendo servicios en otras diócesis. Y yo llego allí a Santiago y necesito urgentemente obispos auxiliares”.

Agencia Uno