Celestino Aós y visita con Presidente Piñera en La Moneda:"Vengo a una visita protocolar"

El administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós, se reunió la tarde de este martes con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda. El primer encuentro entre ambos, luego de que Aós se hiciera cargo de la arquidiócesis de santiago.

El representante de la Iglesia chilena, se acercó hasta el Palacio presidencial a días de regresar de El Vaticano, donde sostuvo una reunión con diferentes autoridades, e incluso, el Papa Francisco, con quien abordó las denuncias de abusos sexuales y encubrimientos al interior de la institución.

No obstante, afirmó que el motivo de su visita no era abordar esos temas, sino concretar el saludo protocolar entre ambos, tras meses de distanciamiento entre ambas partes, cuando en el último tedeum ecuménico el Mandatario evaluara no asistir a la citar por los cuestionamientos que pesaban sobre Ricardo Ezzati por presunto encumbramiento de abusos.

“Si yo vengo a un saludo protocolar no son para tocar esos temas”, sentenció el religioso que permaneció cerca de una hora junto a Piñera.

Aós destacó que entre los temas a tratar estuvo “el deseo que Chile vaya prosperando, donde el mal no esté presente, que desaparezca la corrupción, esas cosas”.

La cita se da en medio de la crisis que enfrenta la iglesia por abusos a menores y a días de que el gobierno decidiera cambiar el nombre del parque Renato Poblete a Parque de la Familia, tras las denuncias recibidas contra el religioso jesuita por presunto abuso.

De acuerdo a La Tercera, Aós precisó que también abordaron “temas valóricos, religiosos de los que están ahora mismo en la agenda, de la vida, de la muerte, porque se está discutiendo el tema de la eutanasia, hemos conversado un poco de eso”.

Agencia Uno