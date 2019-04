Suprema falla a favor del Ejecutivo en caso de colombianos expulsados

La Corte Suprema falló a favor del Ministerio del Interior que expulsó a un grupo de ciudadanos colombianos el pasado 28 de marzo. Proceso en el que no se les permitió acceder a los recursos que la ley chilena les otorga, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Aunque la instancia protectora de DDHH asegura que en este caso hubo una “infracción al debido proceso”, la Corte afirmó que el proceso se ajustó a derecho. Incluso, dentro de la sentencia revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que instruía enviar al Ministerio Público los antecedentes por supuesto desacato de la autorizada. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de marzo cuando fueron expulsados un grupo de ciudadanos que de acuerdo al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, tenían procesos legales pendientes en su país de origen y otros condenados en Chile por delitos diversos. Luego de esto, el INDH de Antofagasta había asegurado que aproximadamente siete colombianos que formaban parte de un grupo de extranjeros expulsados ese día, sufrieron la vulneración del debido proceso en su procedimiento, ya que contaban con un recurso de amparo con orden de no innovar por parte de la Corte de Apelaciones local. En algunos casos, no se les notificó el decreto de expulsión. Ellos fueron llamados a la PDI para regularizar sus procesos, y ayudarlos a arreglar sus papeles. Estas personas confiadas se acercan a la oficina, y son detenidas“.

Desde la Moneda han sostenido en reiteradas oportunidades que la decisión de expulsar a ciudadanos extranjeros con prontuario delictivo se ajusta a derecho, situación que era cuestionada por el INDH y el Servicio Jesuita a Migrantes. Agencia Uno