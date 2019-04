Ministro Walker por aprobación de TPP11: “Aquí ganó Chile, ganó la agricultura chilena”

El ministro de Agricultura, Antonio Walker destacó la aprobación este miércoles en la Cámara de Diputados del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP11.

La autoridad del agro señaló que “aquí ganó Chile, aquí ganó la agricultura chilena, el año pasado la agricultura chilena creció un 5,8%, el sector alimentario exportó US$ 24 mil millones y generamos un millón de empleos y eso es gracias a los 26 tratados de libre comercio que tiene Chile y ahora se agrega uno más. Todo esto es abrir puertas, abrir mercados para la agricultura chilena. Chile no tiene mercado doméstico, no tiene mercado local, tiene al mundo como gran mercado”.

Además, destacó que “se abren 3 mil nuevas oportunidades de negocios, por ejemplo, Japón, su rebaja arancelaria en el TPP es muy importante para muchos productos agrícolas chilenos que llegaban a Japón con un 25% de aranceles que hoy lo van a hacer con un 0%. ”.

Cabe recordar que el TPP11 fue aprobado hoy por la Cámara de Diputados con 77 votos a favor, 68 en contra y solo 2 abstenciones. Ahora, el trámite pasará a la Sala de la Cámara Alta.