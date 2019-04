Murió el doctor Claudio Mora, impulsor de la Ley Nacional del Cáncer

La mañana de este jueves 18 de abril y a través de su cuenta de Twitter, Pancho Saavedra contó que el doctor Claudio Mora falleció, producto de un cáncer de páncreas que lo afectaba desde el 2016.

“Murió el doctor Mora, un valiente luchador. El junto a @carolinagoic han sido los principales gestores de la ley nacional del cáncer. Un hombre que le dio un tremendo sentido a su enfermedad luchando por otros”, escribió el comunicador.

El profesional había sido uno de los principales impulsores de la Ley Nacional del Cáncer que fue aprobada por el Senado en marzo pasado.

Además, durante el 2018 asistió a varios programas de televisión donde contó su historia, donde pese a la grave enfermedad que padecía, continuó atendiendo a sus pacientes del Hospital El Pino.

El ahora fallecido doctor, había publicado en su Twitter hace solo algunas semanas, “’Tristemente falleció de un cáncer luego de una larga pelea’…. eso no es lo que pasa!! Por favor no digan eso cuando yo muera … no es que uno deje de ‘pelear’”.