Abogado de Elgueta pide que fiscal Moya salga de la causa: "No da garantías"

Luego de las cuatro denuncias que presentó el fiscal de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, en contra de su superior, el fiscal regional Emiliano Arias, el abogado del ministro Emilio Elgueta, Boris Paredes, se refirió al tema.

En conversación con El Mercurio, el persecutor sostuvo que existe una “evidente animadversión” de parte de Moya -quien lidera la investigación- hacia los jueces investigados, por lo que “sería bueno que saliera de la causa”.

A juicio del defensor Boris Paredes “no da garantías de imparcialidad”. Además señaló que “no le consta” que Arias (o alguien en su nombre) haya presionado para que votaran por él para ser fiscal regional, pero recalcó que para llegar a ese puesto “se necesitan padrinos”.

Si bien considera que la ciudadanía tiene derecho a informarse, al comienzo de una investigación no puede “salir dando entrevistas a cada rato, eso no es la labor de un fiscal”, sentenció.

Al ser consultado por la acusación del fiscal Moya por tráfico de influencias por parte de Arias este indicó que “no me consta, no lo he hablado con el señor Elgueta y no sé si habrán existido presiones para que votaran por Arias”.

