[FOTOS] Fieles piden la renuncia de obispo Durán en el frontis de la Catedral Evangélica

Un centenar de fieles evangélicos llegó hasta el frontis de la Catedral de dicha religión, ubicada en la Alameda, Región Metropolitana, para exigir la renuncia del obispo Eduardo Durán como pastor gobernante de la Catedral Evangélica luego de las polémicas que ha protagonizado durante las últimas semanas.

La protesta comenzó a las 17:00 horas, mismo horario en el que se inició la sesión de estudio bíblico, encabezada precisamente por Durán, quien minutos antes descartó renunciar a su cargo, aludiendo que “quien me nombró acá, como obispo a cargo de la congregación, no fueron los hombres si no que fue Dios todo poderoso”.

Hasta el lugar tuvo que llegar contingente policial para mantener el orden del lugar y la seguridad de los asistentes al evento evangélico.