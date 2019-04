Ministerio del Interior fija plazo final para regularizar situación de migrantes

El Gobierno fijo para la ultima quincena de julio el plazo final para que los ciudadanos de otras nacionalidades regularicen su situación migratoria en Chile.

Luego de ese día, el Ministerio del Interior iniciará órdenes de expulsión para aquellos inmigrantes que no tengan sus documentos regularizados, esto en el marco de la política migratoria “Ordenar la Casa”.

Según informa el diario “El Mercurio”, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, señaló que el plazo máximo para realizar el proceso de regularización es hasta el próximo 22 de julio de este año.

“El plan de regularización extraordinario era crucial dentro de los anuncios de la política migratoria para el país. No existe nación que establezca una política seria si no considera una solución para las personas que no están regulares en su país”, afirmó Ubilla.

En este sentido, el subsecretario animó a los extranjeros a que regularicen sus documentos “porque llegará un momento, terminado el plazo, en que nosotros vamos a salir a buscarlos y les vamos a tener que decir ‘señor, señora, usted va a tener que abandonar el país"”.

La autoridad destacó que dese que inició el proceso -en abril pasado- “se inscribieron 156 mil personas” y que “el proceso fue bien recibido por los extranjeros. Este proceso mostró una cara más amable del país con los migrantes”.

El Ministerio del Interior ha dispuesto que la Policía de Investigaciones (PDI) realice 85 mil fiscalizaciones durante este año –a partir de mayo-, las que se iniciaran en las comunas de Antofagasta, Santiago Centro, Estación Central y Curicó.

“Se fiscalizará si el extranjero está regular. En la calle se le pedirá el documento -la PDI tiene facultad de solicitarlo- y si tiene la cédula de identidad chilena que dice permiso temporal, perfecto, siga adelante. Si no tiene documentos, la PDI tiene facultades para detenerlo. Lo lleva a la unidad policial y la persona deberá acreditar su identidad”, destacó Ubilla.

“El ciudadano tiene que estar regular en nuestro país, es decir, tiene que estar bajo la condición de turista dentro de los 90 días; tener una visa de residencia temporal, o residencia permanente. En caso que no tenga esa condición, nosotros vamos iniciar su proceso de expulsión”, aseveró el subsecretario.

En este contexto, el jefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, señaló que “la PDI nos informa, nosotros revisamos el caso y cuando corresponda se hace la orden de abandono. Esa orden, dependiendo del caso, es de 72 horas a 30 días”.

“Después de los 30 días se revisará con la PDI si efectivamente la persona salió del país. Y si no dejó el país, se empieza a tramitar la orden de expulsión”, destacó Bellolio.