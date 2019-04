Ministro acusado en Rancagua: "En dos semanas he dormido cuatro horas"

El ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez quien es indagado por nombrar a su hija en un cargo mientras era presidente del tribunal regional negó las acusaciones de nepotismo y calificó el hecho como “una pesadilla, es un escenario dantesco. Estoy siendo aniquilado en cuanto a mi imagen”. Y se refirió a polémica que generó una fotografía en la que aparece junto al senador PS Juan Pablo Letelier, asegurando que “el sólo hecho de juntarse en una reunión de camaradería no puede servir de sospecha de nada”.

En entrevista con El Mercurio, Vásquez reconoce que no volvería a nombrar a su hija en un cargo, ya que en septiembre del 2018 se dictó una resolución en la que el “Consejo Superior de la Corporación Administrativa, en una sesión especial, señaló de manera expresa que debían aplicarse las inhabilidades para cargos titulares o transitorios”.

En cuanto a la imagen en la que aparece junto al senador Juan Pablo Letelier, el ministro Elgueta y otros funcionarios judiciales, Vásquez aseguró que “el sólo hecho de juntarse en una reunión de camaradería no puede servir de sospecha de nada, más aún cuando hay muchas personas que se juntan. No veo que la situación sea anormal o que tenga un sentido distinto”, aseguró.

Sobre el objetivo del almuerzo con el senador Letelier dice no acordarse. “No me acuerdo precisamente. No me acuerdo la fecha, Vi la foto, pero desconozco cuál fue el motivo ni tampoco le puedo precisar la fecha”.

En cuanto a su relación con Emilio Elgueta dice tener una relación profesional y no de amistad. “El tiene su vida personal, familiar y su entorno social diverso, que yo desconozco de mayor forma”.

Al ser consultado si alguna vez recibió algún tipo de depósito de abogados en las causas que fallaba dijo que en sus 31 años de servicio en el Poder Judicial “nunca he recibido depósitos ni pagos por dictar una resolución”.

Además dejó en claro no recibir presiones de Elgueta ni llamados de nadie para fallar de alguna manera o para elaborar ternas que beneficien a ciertos candidatos a notarios.

Una de las acciones que más se le reprocha es su ingreso al tribunal a sacar algunas pertenencias, a pesar que la Corte le habría prohibido el ingreso.

“Ese día, en particular, yo me estacioné como siempre lo hacía, al frente de la puerta, teniendo pleno conocimiento que había cámaras con mi rostro absolutamente descubierto, y fui de manera normal a buscar mis pertenencias”.

Señala que más allá de la imprudencia del acto. “La situación ha sido tan brutal tan dantesca, que yo en dos semanas he dormido cuatro horas. Cuatro horas”, sentenció.