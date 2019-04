"Si yo no fuera el fiscal que todo Chile conoce, ya estaría en el suelo": Emiliano Arias insiste en su inocencia

El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias conversó esta mañana con los periodistas del programa Mesa Central de Canal 13, donde se refirió a las acusaciones en su contra presentadas por el persecutor Sergio Moya el día jueves.

Arias aseguró que lo pilló de sorpresa y que “si yo no fuera el fiscal que todo Chile conoce, que ha perseguido todo tipo de poderes posibles y personas posibles, yo ya estaría en el suelo“.

Problematizó en torno a la secuencia de los hechos durante la semana, pero se mostró seguro en su postura y manifestó su deseo de que el regional que se asigne para investigarlo pueda acreditar que no hay delito.

Arias dijo no sentirse ofendido por la investigación pero aseguró que dichas imputaciones “no tienen sentido”. Por ello, no piensa renunciar el Ministerio Público porque existe un “compromiso con su equipo” de investigación con el que lleva adelante varias causas complejas donde, de acuerdo al mismo persecutor, se deberían con “tomar decisiones relevantes durante esta semana”.

“Lo que me preocupa muchísimo, son las investigaciones que llevaba adelante, donde esta semana iba a empezar a tomar decisiones relevantes en las causas más grandes: como las listas de espera y en los casos de la Iglesia, se iban a decidir en el caso de tres clérigos y se iban a analizar los casos de encubrimiento”, explicó.

Arias que quiere que pronto se inicie el proceso en su contra y que lo “investiguen de pies a cabeza” para poder continuar con su trabajo en las causas que fueron asignadas.

“Tengo que preocuparme por todas las víctimas que confiaron en la Fiscalía y por los casos de la iglesia” y aseguró que “yo no voy a renunciar ahora, sería irresponsable conmigo mismo y con las víctimas que han confiado en la investigación”.

En relación a la persona que se designe para realizar las indagaciones, Arias señaló que espera que sea un profesional “con independencia, experiencia y que haya llevado investigaciones completas tiene un equipo para solucionar esto”.

El fiscal regional de O’Higgins reiteró sus críticas al Ministerio Público. “La institución evidentemente está en crisis y los fiscales no pueden ser investigados por fiscales y eso son asuntos que podrían traer más de algún problema. Hay una necesidad evidente de control porque hay un tipo evidente de descontrol, estas situaciones no ocurrían antes”.

“Deberíamos ser investigados por jueces de la Corte Suprema, por ejemplo”, acotó.

Añadió que espera que tras está investigación -independiente si es un resultado favorable o no para él- se resuelva cómo se llevarán a cabo estás indagatorias al interior de la institución y se establezca un mecanismo regulatorio.

📺 #MesaCentral Domingo | Fiscal regional Emiliano Arias por las acusaciones del fiscal Segio Moya: “Los fiscales no pueden investigar a los fiscales”. pic.twitter.com/9KWbiXsvt1 — T13 (@T13) 21 de abril de 2019

Cuestionamientos

Sobre los cuestionamientos a su proceder en distintas ocasiones, ya sea por su personalidad o forma de trabajo, comentó que “los que reclaman siempre son los abogados defensores o los imputados, que aparecen ofendiéndome en la prensa”.

En ese sentido, también admitió que “yo no filtro información a la prensa (…) Eso ocurre siempre en las investigaciones, no tenemos control cuando se encuentran en poder de los querellantes”.

Al respecto de las denuncias de tráfico de influencias en el marco del Caso Caval para “favorecer” al ex síndico de quiebras Herman Chadwick, comentó que “esas negociaciones, todas y lo podrán decir los abogados querellantes y defensores, las llevaba Sergio Moya”.

Esto a raíz de una supuesta defensa de la imagen del entrante Gobierno de Sebastián Piñera. “Es ridículo”, aseguró ante tales afirmaciones y ante un supuesto ofrecimiento en un cargo en La Moneda.

Y destacó que “no recibo presiones políticas, las personas saben que si los hacen los denuncio o los saco a la luz pública”.

“No postularé a otra fiscalía regional, nunca me ha interesado ser fiscal nacional (…) la única razón por la cual no me voy, es por el compromiso con el equipo”, dijo Arias.