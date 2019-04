Checho Hirane es distinguido por la Archi y recibe premio "Figura Radial 2019"

El reconocido animador Checho Hirane, fue distinguido por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), donde se le otorgó el Premio a la Figura Radial 2019, por su destacado desempeño.

El conductor de “Conectados con Agricultura”, programa de Radio Agricultura, que de lunes a viernes pone en la mesa los temas contingentes que generan debate nacional, junto con destacados panelistas, se mostró muy emocionado por dicho galardón.

“Este premio, junto al de las Asociación de Periodistas de Espectáculos (APES) que obtuve el año pasado, son los dos más importantes en mi carrera radial”, destacó Hirane.

Este es un reconocimiento a la extensa carrera del conductor que lleva más de 20 años de trayectoria en radio y más de 17 años haciendo “Conectados con Agricultura”.

“Ustedes saben que yo cambié la televisión por la radio y no me arrepiento ni un minuto. La intimidad que se logra en la radio, esa inmediatez que tiene de todos los días tocar temas contingentes, no lo tiene ningún otro medio, así que estoy feliz. Este es un compromiso para seguir mejorando, estudiando y me pone muy contento que de todas las radios y de todos los conductores me hayan distinguido”, expresó tras recibir el premio, que fue entregado en la ciudad de Santa Cruz, en el marco de la Asamblea Archi 2019.

Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura -gremio controlador de la radio-, manifestó sus felicitaciones y alegría por el galardón que recibió Hirane. “Para nosotros es un tremendo orgullo que Checho Hirane, conductor histórico de la radio, haya recibido tal premio. Esto es un reconocimiento a su brillante trayectoria, perseverancia y compromiso profesional. Sin duda, esto será un aliciente más para que siga en el mundo de las comunicaciones. Esperamos contar con más conductores de esta categoría”, dijo Ariztía.

Aquí puedes ver un video de la premiación:

Y aquí su discurso: