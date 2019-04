Hijo de Nibaldo Villegas por pelea con Johanna Hernández: "Sentí que mi papá no se merecía eso"

Este miércoles fue el turno del hijo de Nibaldo Villegas, Alejandro, de prestar declaración en el juicio por el crimen de su padre, en el cual dio su versión de los hechos, además de revelar cómo era la relación familiar entre los involucrados.

El joven de 22 años pidió el “máximo castigo” para para Johanna Hernández y Francisco Silva, y reconoció que sería “impactante verlos libres en la calle”.

Como antecedente de la relación, Alejandro contó de una fuerte discusión que ocurrió: “Yo estaba mirando desde el segundo piso mientras ella le gritaba miles de improperios y ella le tira una piedra al auto, (después) llega Francisco y se la lleva”.

“Sentí rabia, sentí que mi papá no se merecía eso, no se merecía que lo fueran a tratar así afuera de su casa”, añadió, según consignó Ahora Noticias.

En la declaración también describió que la relación entre Nibaldo y Johanna se había debilitado y que “en el último tiempo, desde que ella empezó con temas de prácticas, empecé a notar cierta frialdad en su trato. Después no estaban juntos, pero seguían conviviendo”.

Sobre cómo le ha afectado el caso, el joven dijo afirmó que “es súper duro avanzar cuando atrás tuyo se perjudicó un montón de cosas (…) no me permiten hacer las cosas que hacía antes. Mis estudios aún no los puedo retomar a un 100% porque cuesta. Ha cambiado todo mucho. Es súper difícil seguir fuerte, no dejarse caer… el seguir adelante sin un padre”.