Seremi de Salud advierte sobre el peligroso consumo del "Suplemento Mineral Milagroso"

La seremi de Salud RM, Rosa Oyarce, hizo un llamado a la población a evitar el consumo de “Suplemento Mineral Milagroso”, un compuesto de clorito de sodio promocionado por el químico puertorriqueño Gregorio Placeres, que podría acabar con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), entre otras condiciones y enfermedades.

Según la Seremi, se trata de un falso producto farmacológico, que puede provocar serios daños a la salud de las personas.

“El clorito de sodio es un compuesto químico utilizado en la industria como blanqueador y que usa en el ámbito doméstico como desinfectante. No está autorizado como el tratamiento o prevención de enfermedades infecciosas, cardiovasculares o tumorales y menos en trastornos o condiciones, que no se curan, sino que se tratan con terapias. No existen antecedentes científicos que avalen las características que se publicitan, por lo que su uso representa un riesgo para la salud de las personas”, alerto..

Oyarce anunció que la Seremi de Salud Metropolitana interpondrá un recurso de protección contra la promoción de este producto para uso como medicamento, otorgándole capacidades terapéuticas no comprobadas y para evitar que se realice la charla de mañana, con el fin de proteger la salud de la población, fundamentado en el articulo 19 de nuestra constitución política, que protege la vida e integridad de las personas.

El consumo directo de esta sustancia puede provocar dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, intoxicaciones y falla renal.