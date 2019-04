Vocera de Gobierno fustiga a encapuchados que atacaron a carabinero: "Son cobardes que atacan en grupo"

La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, criticó duramente a los encapuchados que atacaron violentamente a un motorista de Carabineros en medio de los disturbios ocurridos posterior a la marcha estudiantil de esta mañana.

El hecho ocurrió en la Alameda con Matucana, Santiago, donde un sargento de la institución quedó alejado de sus compañeros, instante en el que un grupo de al menos 10 encapuchados se acercó al funcionario policial y lo atacaron lanzándole elementos contundentes como piedras y proyectiles.

A través de su cuenta de Twitter, la vocera de gobierno señaló que los encapuchados “no defienden ideas. No apoyan ninguna causa social. No respetan el derecho de los ciudadanos. Son cobardes que atacan en grupo, encapuchados y solo representan violencia. Chile los condena y como gobierno solidarizamos con sargento 1ro de Carabineros Mario Moya Reyes y su familia”.

La marcha estudiantil de esta mañana fue la primera del año y convocó a cerca de siete mil personas. Debido a los disturbios, 17 personas fueron detenidas y se suspendió el acto final que se realizaría en un escenario ubicado en Echaurren con la Alameda.

No defienden ideas. No apoyan ninguna causa social. No respetan el derecho de los ciudadanos. Son cobardes q atacan en grupo, encapuchados y solo representan violencia. Chile los condena y como Gobierno solidarizamos con Sargento 1ro de @Carabdechile Mario Moya Reyes y su familia pic.twitter.com/0U2Axs5dbY

— Cecilia Pérez Jara (@ceciperez1) April 25, 2019