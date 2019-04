Revelan detalles de “doble vida” de imputado por muerte de Nibaldo Villegas

24 Horas de TVN reveló detalles de una posible “doble vida” de Francisco Silva, imputado por el homicidio del profesor Nibaldo Villegas en Villa Alemana, además de la violencia contra su ex pareja, una mujer que accedió a una entrevista con el noticiero.

Cuatro años de relación alcanzó a tener con esa mujer, tiempo durante el cual la golpeó en reiteradas ocasiones e incluso le aplicó un “código de sumisión”, para controlarla en todo momento.

“Hubo una discusión en una oportunidad y me pegó, me pegó un combo, me tiró a la cama. En esa primera instancia, fueron golpes de puño. Después de eso, lo que siempre hace: pedía perdón y decía que nunca más lo iba a hacer. Quedé con un hematoma en la cara, pero no hice ninguna denuncia porque la primera vez pensé que nunca más iba a pasar”, contó la mujer a 24 Horas.

Silva también era un habitual consumidor de drogas y estuvo dos meses internado por trastorno bipolar.

TVN también reveló fotografías donde se puede apreciar a Silva en fiestas, frente a la cámara con sugerentes poses sexuales y jugueteos eróticos con amigos.

El día antes de ser detenido, Francisco Silva llamó por teléfono a la mujer, su ex pareja, a quien le señaló que “yo puedo haber cometido muchos errores y puedo tener muchas pifias (sic), pero de ahí a matar a alguien… es harto el camino”.

AGENCIA UNO