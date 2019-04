Roban computadores de las oficinas de la iglesia del obispo evangélico Eduardo Durán

Durante la madrugada de este viernes, las oficinas de la iglesia del obispo metodista pentecostal Eduardo Durán Castro sufrieron el robo de especies.

Carabineros está investigando la sustracción de 12 computadores ocurridos desde una oficina administrativa de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal.

El encargado de Recursos Humanos de la comunidad, Juan Morales, habló con el matinal “Bienvenidos” y dijo que al “empezar a hacer el aseo se da cuenta que las oficinas estaban con los vidrios rotos (…) El nochero no responde el teléfono, no sabemos de él y las puertas no están forzadas”.

Además, detalló que “son 12 oficinas, todas abiertas, todos lo vidrios rotos y con los computadores desaparecidos (…) También se robaron una caja fuerte que pesa aproximadamente unos 250 kilos”.

Durán es investigado por el presunto lavado de activos, debido a su cuantioso patrimonio, por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.