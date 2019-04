Ofician a municipalidad de Viña del Mar a informar sobre préstamo de $7 millones

El diputado Andrés Celis, ofició a la Municipalidad de Viña del Mar, solicitando que informe qué medidas tomó tras conocerse que el Gerente General de la Corporación Municipal de la Ciudad Jardín, Leonardo Gálvez, gestionó al interior de la misma Corporación un préstamo de $7 millones para fines particulares.

La acción fue objetada por la Contraloría, quien manifestó que es improcedente efectuar desembolsos para fines que no son públicos y menos disfrazarlos de anticipos, ya que no es posible pagar por labores que no han sido efectivamente realizadas por el personal.

Al respecto, el parlamentario manifestó que “me parece delicado que un funcionario use los recursos de la Municipalidad como si esta fuera un banco de préstamos y que al día siguiente aparezca con un auto cero kilómetro. Tengo entendido que renunció y me gustaría que se aclarara si fue por estas razones, por el déficit de su corporación o otro motivo”.

“Solicité mediante oficio, información respecto de las acciones que ha tomado la Municipalidad viñamarina desde que tomó conocimiento de este caso; porque me parece que como mínimo se debería iniciar un procedimiento disciplinario que arroje sanciones ejemplificadoras. El señor Gálvez, aprovechó su situación de privilegio respecto de los demás empleados, lo que implica una transgresión al principio de probidad administrativa, algo que no podemos dejar pasar. Además, la Contraloría da cuenta que en el contrato de trabajo de Gálvez, no hay ninguna cláusula que permita este tipo de beneficios”, sentenció el diputado.

Finalmente, el parlamentario y ex concejal de Viña del Mar, explicó que “el sueldo total del Gerente de la CMVM es cercano a los $5 millones, sin embargo, el señor Gálvez tomó prestados $7 millones de las arcas de la Corporación, por lo que no es posible considerarlo como un anticipo, como trata de explicar en sus descargos la Corporación. Se trata en definitiva de un préstamo y la Corporación, tal como lo indicó la Contraloría, no se encuentra habilitada para ello, contraviniendo el principio de legalidad del gasto público. Espero máximas sanciones y medidas de la alcaldesa Reginato”.