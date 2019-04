Hermana de Ilse Amory: "Tengo la certeza que los restos encontrados son de ella"

Esta mañana, Alejandra Ojeda, hermana de Ilse Ojeda, chilena desaparecida en Colombia, llegó a ese país para participar del esclarecimiento de los restos encontrados el viernes, que podrían ser de la ex Carabinera desaparecida.

Luego de agradecer al Gobierno colombiano y al pueblo de Bucaramanga, por buscar a su hermana, señaló que no tiene dudas de que los restos encontrados pertenecen a Ilse. “Tengo la certeza que los restos encontrados son de Ilse”, dijo.

Además, se refirió a la posible responsabilidad del novio de su hermana, Juan Valderrama, de 28 años, quien fue detenido y es sospechoso de la desaparición de Ilse.

“No soy nadie para perdonar. Hay un Dios que se hará cargo, pero cuando una persona no te mira de frente, te miente. No sé en qué mente cabe que él pueda ser inocente… No tengo certeza de cómo acabó con su vida”, señaló Alejandra Ojeda.

Cabe recordar que un equipo médico está trabajando para determinar la identidad de los restos encontrados el viernes, en la zona de Rionegro.

Agencia Uno.