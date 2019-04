Denunciante de Renato Poblete: "Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos"

Marcela Aranda, la mujer que denunció al fallecido sacerdote Renato Poblete, ahondó en los abusos que sufrió contando incluso que el otrora líder jesuita la obligó a abortar en tres oportunidades.

La teóloga contó a Ahora Noticias que el sacerdote jesuita “comenzó a abusarme sexualmente con mucha violencia. Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos, mientras él miraba”.

“Fue un periodo de ocho años de abusos”, detalló Aranda quien precisó que “es un abuso de conciencia, poder y sexuales”.

“Lo que más me hace sufrir es que él me obligó a abortar, y no sólo una vez, tres veces”, remarcó al noticiero.

El pasado 27 de enero, Marcela Aranda habló por primera vez con la prensa sobre la denuncia contra quien fuera capellán del Hogar de Cristo, detallando que los abusos ocurrieron entre 1985 y 1993.

La profesional denunció el caso al obispo Charles Scicluna, quien fue enviado por el papa Francisco para conocer en detalle los casos de abuso en Chile luego de las polémicas que surgieron tras su visita a Chile.

Actualmente la Iglesia Católica lleva adelante la investigación a la que se sumaron los testimonios de otras denunciantes.

Producto de estos casos, el Gobierno decidió retirar la estatua y la placa alusiva al sacerdote jesuita en el parque urbano que -hasta entonces- llevaba su nombre.

Renato Poblete, fallecido el 10 de febrero de 2010 a los 85 años, fue una figura importante en la Iglesia Católica donde destacó su rol como capellán del Hogar de Cristo y su amistad con el padre Alberto Hurtado.