La dura reacción de Monserrat Álvarez: "Ese cerdo mayor se llamaba Renato Poblete"

Marcela Aranda, la mujer que denunció al fallecido sacerdote Renato Poblete, reveló a Ahora Noticias que fue abusada durante ocho años por el ex capellán del Hogar de Cristo.

La teóloga reveló que “comenzó a abusarme sexualmente con mucha violencia. Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos, mientras él miraba”.

Ante brutales declaraciones, la periodista Monserrat Álvarez calificó en duros términos el religioso: “La violó y también la llevó para que otros cerdos la violaran ante sus ojos. Ese cerdo mayor se llamaba Renato Poblete… ese cerdo mayor era el que tenía la ‘cualidad de hacerse amigo de los ricos para pedir plata para los pobres”, frase que les encantaba a los políticos amigos de este cura“.