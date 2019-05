Mulet por medidores: “Gobierno reconoció el abuso a los consumidores, llegó la hora de derogar la ley”

Crítico permanente de la polémica Ley de Medidores, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, arremetió nuevamente, ahora refiriéndose a los últimos anuncios de la ministra Jiménez relativos a que el cambio ahora será optativo, y que se “devolverá todo costo asociado”.

Al respecto, el parlamentario señaló que “lo que ha reconocido ayer la ministra es que de alguna manera las empresas distribuidoras se estaban apropiando indebidamente del dinero de los consumidores, y este es el reconocimiento de una figura constitutiva de delito, que se llama apropiación indebida; ya que se estaban enriqueciendo por un servicio que no estaban prestando. Por esto es importante que el gobierno lo aceptara y ordenara la devolución de los cobros, ya que 6,7 millones de usuarios estábamos pagando por medidores inteligentes que nunca tuvimos”

A juicio de Mulet “el gobierno sigue dando pequeños pasos que no solucionan el problema de fondo. Devolver la plata es lo justo, lo lógico, la voluntariedad también, ya que no nos pueden obligar a que entren a nuestra casa a cambiarlos o ponernos una pistola en la cabeza para aquello, es absurdo. El problema de fondo acá, sobre el cual el gobierno no se pronuncia, es que hay que derogar la ley que le traspasó el dominio de medidores y empalmes a las empresas de distribución eléctrica; y ese proyecto ya está en la Cámara de Diputados. Hago un llamado una vez más a la presidenta y a los diputados de la Comisión de Minería y Energía a que avancemos en esto y deroguemos de una vez por todas esta ley que abusa de millones de usuarios a lo largo del país.

“Seguiré en esa lucha, ya que estamos convencidos que la derogación es el único camino posible para terminar con esta ley nefasta. Y continuaré tanto en la calle con nuestra campaña de recolección de 100.000 firmas contra el abuso, como en la Cámara. El gobierno vive pendiente de las encuestas y sabe que el 86% de los chilenos no cambiaría su medidor por uno inteligente, pese al ofertón de $10.000, como lo reflejó la CADEM de esta semana. Por lo tanto, creo firmemente que esta lucha no está perdida y seguiremos adelante”, concluyó el diputado por Atacama”.