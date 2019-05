Hermano de Nibaldo Villegas relató los últimos momentos en que vio con vida al profesor

El hermano del asesinado profesor Nibaldo Villegas atestiguó hoy en la octava jornada del juicio oral que se lleva adelante en contra de los dos imputados por su muerte, instancia que se realiza en el Tribunal Oral en lo Penal de Viña de Mar.

Durante su relato, Edson Villegas sostuvo que luego que Nibaldo no contestaba los llamados y no se comunicaba para preguntar por su hija menor, él fue a encarar a la ex pareja del profesor, Johanna Hernández, a quien le manifestó a la niña solo se la entregaría a su hermano.

“No era habitual para nosotros el que él no se comunicara. Él siempre era muy preocupado y responsable por su niña”, acotó Edson Villegas.

El hombre, visiblemente emocionado al momento de contar detalles de lo ocurrido, reveló que fue la hija menor de la víctima quien se percató que su padre no habría regresado como lo habría prometido antes de salir ese día.

“Me llamó la atención que en la pieza donde él se venía a quedar estaba la luz y la televisión encendida. Fuimos a ver y estaba la niña despierta, y ella dice que despertó a las 3 -de la mañana-, que miró para el lado y el papá no estaba”, contó el hermano de profesor Villegas.

Edson Villegas recordó ante el tribunal que el día de su desaparición tomó once junto con a sus familiares y que en la mesa veía su celular porque le estaban llegando mensajes.

“Empezó a recibir unos ‘whatsapp’ en la mesa. Los leía y luego los dejó de lado (…) En ese momento, mi hermano Nibaldo nos dice que nos va a dejar la niña porque tiene una reunión en Quilpué, y que iba a volver entre las 3 o 4 de la mañana”, detalló el hermano de la víctima.

Este fue el último testimonio que presentó el Ministerio Público, siendo el turno ahora de la defensa de Francisco Silva, pareja de Johanna Hernández y participante directo del crimen del profesor Nibaldo Villegas.