[VIDEO] Denuncian violento actuar de mujer en Providencia: lanzó café a estudiante por no mover su mochila

FUNA!!!!Por favor COMPARTAN ESTA PUBLICACIÓN!!!Hoy 01-05-2019Con mi grupo de compañeros nos juntamos a estudiar en el local starbuck que se encuentra al costado del costanera center, haciendo uso del espacio físico se nos acerca una señora llamada Alexandra(quien aparece en el video) y de mala forma solicita a mi compañera que corra su mochila para que su marido(estaba comprando en el local) se pudiese sentar, a lo que mi compañera le pide que la espere ya que encuentra hablando por celular a lo que ALEXANDRA sobre la respuesta se levanta de asiento toma el frapucchino de mi compañera y se lo arroja directo a la cara, no basta con eso toma el cenicero y se lo avienta en dirección al rostro, si no es por que la empujó hacia atrás le llega directo a la cara de mi compañera. No conforme con eso comienza a lanzar improperios y a tratarnos de rascas, que no pertenecemos al sector, que tenemos cara de indios, somos pobres y un sin fin de improperios y descalificativos sociales y económicos inimaginables, ALEXANDRA amenaza a mi compañera que llegará su marido llamado JORGE y nos golpeará, cómo se puede apreciar en el video, después de unos segundos llega JORGE(su marido) y comienza con la misma alteración a “calmar la situación” cómo se muestra en el video un chico se acerca al JORGE marido de ALEXANDRA y el chico le comenta cómo fue todo lo que sucedió, cómo ud pueden apreciar JORGE el marido comienza a increpar al joven.Después de unos minutos se acerca la encargada local CAMILA para poder calmar la situación!!!Cuánto tenemos que soportar?Por qué aguantar este tipo de discriminacion?Por qué creerse superior por el estilo de vida que uno tenga?nivel socioeconómico? Vestimenta? Color de piel?Porque tanta discriminacion?Juzgue usted!!!El video es claro!!!Por favor hacerlo público!ALEXANDRA ES CLIENTE HABITUAL DEL LOCAL SEGÚN LO INFORMADO POR LOS MISMOS TRABAJADORES DE STARBUCK

Publicado por Ruben Andrés Segovia Barraza en Miércoles, 1 de mayo de 2019