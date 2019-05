Dávalos dice que aportará con antecedentes para ayudar la investigación penal contra el fiscal Arias

El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, se presentó en la audiencia de preparación del juicio oral en su contra por el delito de estafa en el caso Caval, instancia en la que aseguró que colaborará con la investigación penal en contra del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, luego de las denuncias interpuestas por el fiscal Sergio Moya.

Tras llegar al tribunal en una motocicleta Harley Davidson, Dávalos expresó que “yo lo que creo que voy a hacer es aportar con todos los antecedentes que tengo en la investigación penal que está persiguiendo el Ministerio Público contra el fiscal Arias, porque hay antecedentes que pueden reforzar la tesis del fiscal Moya”.

Además, el hijo de la expresidenta no descartó presentar una nueva querella en contra de otros funcionarios de Fiscalía “porque honestamente me da la impresión que el Ministerio Público no tiene ganas de investigar cuando se trata de ellos”.

Cabe mencionar que Dávalos presentó una querella en contra de los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya, la cual está siendo investigada por el fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, por ello, Dávalos dijo que “yo pedí una audiencia con el fiscal Ayala en una causa en la que soy querellante y estoy esperando que me dé audiencia desde febrero”.

