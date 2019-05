Joven que "funó" a mujer que lanzó café desclasificó el incidente y reveló ser amenazada con demanda

El día de ayer se viralizó un registro en donde se aprecia cómo una mujer mantiene una discusión con estudiantes en una cafetería en Providencia.

Según Ruben Segovia, uno de los jóvenes presentes, la acusada le habría arrojado un café y un cenicero a sus compañeras, luego de que una de estas no moviera su mochila inmediatamente cuando la mujer se los pidió.

Bajo este contexto, Bárbara, la principal afectada, visitó el estudio de “Muy Buenos Días”, donde entregó más detalles sobre el indignante hecho que sufrió.

La estudiante contó que llegó temprano en la mañana a la cafetería junto con sus compañeros para estudiar. A eso de las 11 A.M. llegó el padre de la acusada, narró Bárbara, quien lo describió como muy amable e incluso habló con ellos.

No obstante, todo cambió cuando su hija, la acusada, llegó al local.

Fue en este momento donde la mujer le pidió que quitara su mochila de la silla para que se sentara su esposo, quien aún no llegaba al local.

Bárbara le pidió que esperara, pues se encontraba hablando por teléfono. No obstante, la mujer respondió con violencia, asegurando que el sector se había llenado de “flaites, rotos y ordinarios“.

Bárbara le respondió y fue allí cuando comenzó la discusión: “Le dije ‘¿te puedes callar por favor?, estoy hablando por teléfono’. Ahí me empieza a decir improperios, me tira el cenicero, toma mi frappuccino y me lo lanza“.

Ruben, por otra parte, señaló que debido a la divulgación del video la mujer amenazó con demandarlo por “difamación“.

Finalmente Bárbara narró que Carabineros no le tomó el peso a la situación y confiaba más en la versión de la mujer que la de ellos y esto solo cambió luego de que Ruben les enseñara en registro en video en el cual se aprecia la agresión de la mujer.

“Cuando (en el video) confiesa que me tiró el vaso, el carabinero dice ‘ok, me la llevo detenida’ y ahí se acercó a hablar con ellos. En verdad no sé qué tanto hablaron, porque al final no hizo nada. Volvió donde nosotros y nos dijo ‘traté de bajarle los humos a la señora"”, sentenció.