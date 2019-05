Conflicto en La Araucanía: Chahuán busca apoyos para realizar plebiscito

El senador Francisco Chahuán lideró una reunión junto a Jorge Andrés Luchsinger, presidente del Consejo de Pastores; Matías Sanhueza, ex Intendente Andrés Jouannet; y el obispo de Héctor Vargas, para analizar la idea de realizar un plebiscito ciudadano en la Región de La Araucanía, que busca establecer las fórmulas que los propios habitantes tienen para enfrentar los casos de violencia y el clima de tensión que se vive en la zona.

La cita se llevó a cabo en la cima del Cerro Ñielol de Temuco, lugar donde se encontraron autoridades, representantes religiosos y de familiares de las víctimas.

“Es una consulta ciudadana, por que no hay que tenerle miedo a preguntarle a la ciudadanía, ya que hasta ahora no se ha hecho. Siempre hemos esperado que los distintos gobiernos lo hagan, pero no lo han hecho. El plan impulso, si bien es un aporte, tampoco será una solución a todos los problemas. Por eso tal vez sea tan relevante preguntarles a los afectados, qué es lo que queremos para convivir en paz”, manifestó Jorge Luchsinger, sobre la propuesta que se viene trabajando desde diciembre de 2018.

Más tajante fue el senador RN, Francisco Chahuán, quién agregó que minutos antes del encuentro, pudo reunirse con el Obispo Héctor Vargas, quien también se sumó a la iniciativa, pero que por problemas de agenda no pudo asistir.

“Acá se requiere una nueva forma de relacionarse. Los planes que son importados desde Santiago, no responden a las necesidades locales porque están diseñados desde Santiago, con autoridades que no conocen la realidad de la Araucanía, ni cómo se relacionan las personas en la Araucaunía y si queremos efectivamente avanzar, este es un nuevo pacto social, es una propuesta de plebiscito que requiere voluntad del Estado, pero que apunta a escuchar a los habitantes”. agregó Chahuán.

Tras la reunión se informó que se seguirá trabajando en torno a la iniciativa, socializando la idea de un plebiscito entre dirigentes sociales, comunidades mapuche y todas las instancias que sean necesarias. Además, en las próximas semanas se elaborará un documento se será entregado al Ministro del Interior, con los detalles de la propuesta.