Mujer que lanzó café a estudiante en Providencia aseguró que hasta "la han amenazado de muerte" tras el hecho

Esta semana fue viralizado un video en donde aparecía una mujer discutiendo con dos estudiantes. Se trata de Sandra Arévalo, quien fue grabada tras lanzar un café a una estudiante por no mover su mochila, en un hecho que se registró en una sucursal de café en Providencia.

En conversación con 24 Horas, Sandra dio su versión de lo que ocurrió y aseguró que “lamentablemente me arrepiento, la acción no fue adecuada. Pero me parece destemplado que me digan ‘estoy hablando con una huevona de mierda’ y ‘cállate mierda’, también es bastante destemplado. Eso por supuesto no se ve en el registro”, explicó.

“Yo no la denigré, le dije que era una rota de mierda, pero por lo que ella me había dicho a mí. La gente se hace una idea errónea (…) Estoy asustada después que me amenazaron de muerte. Siento una sensación de vergüenza, de pena, de por qué no pudimos solucionar todo en ese momento, y de por qué fueron tan cobardes de ir y subir algo que ellos quisieron”, detalló Arévalo.

Ahora está mujer esta evaluando querellarse en contra de los estudiantes, por el delito de calumnias, y sobre todo porque teme que tomen represalias.