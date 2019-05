Anciana que durmió junto al cadáver de su hijo por cinco días nuevamente es abandonada

Fue el sábado pasado, cuando se conoció la triste noticia de una mujer de 98 años, que fue encontrada en su hogar, junto a su hijo fallecido hace cinco días, quien tenía 70 años.

La anciana estaba postrada, por lo que no pudo dar aviso a Carabineros sobre el estado de su hijo, además de que no pudo beber ni comer nada durante esos días. Fueron los vecinos quienes forzaron la puerta de la entrada de la casa, ubicada en Viña del Mar, debido a que no sabían ninguna noticia de la mujer y su hijo.

Tras lo sucedido, la jueza de Familia de la ciudad “Jardín” ordenó que la anciana debía quedar al cuidado de uno de sus hijos, luego de ser dada de “alta”. Sin embargo, los hijos no siguieron la orden establecida por la jueza, devolviendo a la anciana a su hogar.

Según las palabras del Seremi de Desarrollo Social a “24 Horas” de Televisión Nacional, la anciana será trasladada a una casa de reposo para que pueda ser cuidada por profesionales.