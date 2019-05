Director General de la PDI se defiende de acusaciones de corrupción

El Director General de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, se refirió en entrevista con La Tercera a las acusaciones de corrupción en su contra, que incluyen sobreprecios en la compra de un vehículo, mal uso de viáticos y compras de pasajes, entre otros.

Según Espinoza, la mayoría de las acusaciones son falsas. Por ejemplo, sobre el supuesto sobreprecio que se habría pagado por un vehículo para su uso personal, explicó que “los autos se cambian cada cierto periodo y no ocurre porque al director no le gusta el que tiene. En los últimos años hemos tenido modelo Hyundai Génesis. Entonces, en 2016 la gente a cargo de las compras de los vehículos decidió dar de baja el anterior y comprar el mismo. Este modelo pasó a ser más moderno y se le incorporaron medidas de seguridad, como un sistema de freno especial, un motor que en caso de atentado permite mayor velocidad, entre otros. Tiene diferentes mejoras a un auto común. Pero la compra se hizo a través de Mercado Público”, sostuvo.

Sobre el mismo tema, explicó que se ordenó un sumario administrativo tras una observación que hizo la Contraloría, porque en los informes técnicos habría algunos errores, pero que se sancionaron a las personas que no fueron prolijas en hacer la adquisición de los autos. “Pero aquí no hay ningún delito, porque si no la Contraloría habría denunciado al Ministerio Público, y no se hizo nada de eso. No hay enriquecimiento ilícito de nadie, y si hubo un error, ya lo rectificamos”, sostuvo Espinoza.

Sobre un pago de viáticos extras, el Director de la PDI explicó que “yo tengo 14 viajes al extranjero en cuatro años. Una cosa es la comisión de servicio y esta comienza en el momento en que salgo del país. Si despego a las 11 de la noche del día 1, desde ahí comienza a contar. Otra cosa son los viáticos. A estos se descuentan los periodos de viaje. No se me pagan 4, 5 o 6 días según el destino y las escalas, porque incluyen comida y alojamiento. En el viaje a Dubai, fueron 10 días de comisiones de servicio, de los que se me pagan 6 días de viático. No es lo que se dice. Eso debe quedar claro”.

Por último, recalca que “no es casualidad que se concierten personas para desprestigiar la institución en el momento en que estamos. Hoy se ataca al director que ha liderado un proceso altamente valorado por la sociedad. No soy cualquier director y me siento orgulloso. Me comprometí con esto y a mí no me van a amedrentar. Seguiré con mano dura a quienes se aparten de la ética de la doctrina. Yo sé el costo que tiene esto, pero para ser director hay que tener el cuero duro”.