Este mediodía se leerá el veredicto por el caso del asesinato del profesor Nibaldo Villegas

Hoy, en el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, se dará lectura del veredicto por el crimen del profesor de Villa Alemana, Nibaldo Villegas, en el que Johanna Hernández y Francisco Silva son los únicos imputados por el homicidio y descuartizamiento del docente.

En la antesala de esto Hernández, quien era pareja del profesor hasta que comenzó a salir con Silva, pidió perdón una vez más por el crimen, que según su defensa no cometió ella.

Por su parte, Francisco Silva sostuvo que su conciencia no lo dejaba tranquilo y que relató la verdad de lo ocurrido. “Manifesté que mi conciencia no me dejaba tranquilo y que venía a decirle la verdad de los hechos ocurridos y eso fue lo que hice”, dijo el hombre.

Hernández está imputada por el delito de parricidio, en su calidad de cónyuge de la víctima, y Silva está formalizado por homicidio calificado. Ella arriesga 40 años de presidio y él 20 años de cárcel.