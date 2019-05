M. J. Ossandón adelanta que rechazará adopción homoparental

La reforma al sistema de adopciones tendrá una agitada discusión en el Senado, al igual que lo fue en la Cámara, donde terminó aprobándose, permitiendo la adopción homoparental. En ese marco, el senador Manuel José Ossandón adelantó que defenderá el “rol de padre y madre”.

En entrevista con La Tercera, el parlamentario asegura que “para mí esta no es la defensa de la derecha o de la izquierda, son temas que no tienen color político ni credo religioso. Yo espero que la defensa valórica no sea una lucha entre buenos y malos. Eso no quita que tengamos el deber de defender lo que creemos, y creo que el gobierno debe insistir en defender la opción de padre y madre como primer orden en la adopción”, dijo.

A su vez, fue enfático en señalar que el Gobierno “tiene que ser claro en insistir en su posición del rol de padre y madre, esos roles son clave”.

En ese mismo sentido, Ossandón cree que “el rol de padre es masculino y el de madre es femenino, por eso creo que para una pareja de lesbianas es mucho más fácil criar a un niño que para dos hombres. Los hombres somos distintos, aunque nos traten de decir que somos iguales o que son cosas culturales, no es así. Nosotros no parimos, no amamantamos, no tenemos un montón de virtudes e instintos que tiene la mujer con los niños”.

Sobre calificativos de homofóbico en su contra, el senador cree que “que me digan homofóbico porque pienso distinto a ellos es una descalificación; homofobia es una enfermedad, me están tratando de enfermo. Yo no he dicho que ellos sean “heterofóbicos”, no he dicho que estén enfermos, tienen todo el derecho a pensar distinto”.

Por último, y sobre el apoyo que la adopción homoparental ha tenido en sectores de derecha, como Evópoli, Ossandón asegura que lo “respeta”, agregando que si bien no descarta que una mujer pueda cumplir el rol de papá, “estamos haciendo una ley que tiene que buscar el ideal, no las excepciones”.