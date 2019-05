Exsecretaria del TC: "El Colegio de Abogados ha estado sordo, ciego o mudo"

La ex secretaria del Tribunal Constitucional (TC), Marta de la Fuente y el abogado Amaro Oróstica, candidatos al Colegio de Abogados, analizaron la actual crisis ética y de probidad que tiene a jueces y fiscales imputados, señalando que su génesis está en su nombramiento que obedece al sistema binominal, heredado de la dictadura.

“Esta crisis de la probidad y la ética tiene una génesis y es que se ha ido “binominalizando” el sistema de designaciones de las altas autoridades, herencia del sistema binominal y que le hace daño al país”, expresó de la Fuente.

La abogada ejerció durante 8 años en el organismo encargado de visar la constitucionalidad de las leyes emanadas del parlamento y la aplicación de determinadas normas, entre otras.

“En este escenario tenemos un Colegio de abogados que ha estado sordo, ciego y mudo o que tiene otra agenda, frente a una crisis que se arrastra desde hace mucho tiempo. Nuestra corporación no tiene ninguna relevancia, no opina, no participa ni influye en la creación de políticas públicas que inciden en la administración de justicia”, sentenció De la Fuente.

“Proponemos un cambio al sistema de nombramiento de los jueces y ministros del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional: terminar con la opacidad en el actual mecanismo. Impulsar la creación de un órgano de selección y designación técnico y representativo, que opere con criterios de mérito y procedimientos objetivos, diseñado con todo tipo de salvaguardias, controles y mecanismos de transparencia que hoy no existen”, concluyó.

Agencia Aton.