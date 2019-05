Gobierno removió al jefe de Seguridad tras vuelo de dron sobre La Moneda

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, confirmó que un dron sobrevoló La Moneda el pasado 17 de abril y que estaba piloteado por un extranjero. Debido a que hubo una demora en la entrega de la información de lo sucedido a los altos mandos, el director de Seguridad Presidencial fue removido.

Ubilla explicó que ese día un funcionario policial estaba de guardia y que “ella al observar este dron inmediatamente se acerca a la persona, le pide la identidad, hace bajar el dron, la detiene, incauta el aparato con la tarjeta y el chip que tenía las imágenes y lo traslada a la Primera Comisaría”, que es como dicta el protocolo de violación del espacio aéreo.

El problema, dijo la autoridad, es que no se informó inmediatamente al mando, lo que llevó la remoción del jefe del Departamento de Seguridad Presidencial, el coronel Marcelo Lepín. El subsecretario manifestó que “en este caso esta información no subió automáticamente a la autoridad. A mí se me debió haber informado, como al alto mando, al coronel Yáñez de Orden y Seguridad”.

“Cuando nos informamos a las horas después yo pedí explicaciones a la institución, el coronel de Orden y Seguridad me reconoce que él también se vio informado con un desface de horas preocupantes“, explicó. Agregó que luego se ubicó al ciudadano venezolano y se le hizo un control para, posteriormente, entregarle los antecedentes a la fiscalía.