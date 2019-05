Rector del Instituto Nacional estaría siendo amenazado por alumnos

Este lunes se registraron nuevos incidentes en el Instituto Nacional, cuando un grupo de encapuchados se enfrentaron con Fuerzas Especiales de Carabineros por un par de horas.

En este contexto, Aquiles Herrera, representante de la Corporación de Padres del recinto educacional, aseguró que el rector del establecimiento, Fernando Soto, está siendo amenazado por algunos alumnos.

Herrera afirmó que “la semana pasada vi al rector arrancando de una tromba de jóvenes. Esto pasó todos los límites: los estudiantes lo querían agredir. Él no puede dar entrevistas, porque lo tienen amenazado. Me dijo que está aterrado, que es un rector y no un sheriff”, según informó La Tercera.

En la misma línea, emplazó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, para que se pronuncie sobre el tema y tome cartas sobre el asunto.

Por su parte, Odette Morales, representante de los profesores en el Consejo Escolar, confirmó los hechos, señalando que junto a otros colegas debieron arrancar, estando algunos llorando en estado de shock.

El rector Soto no ha querido referirse públicamente a esta situación, limitándose a publicar un comunicado en donde señaló que no se dejará amedrentar por “la presión que quieren ejercer unos pocos”.

Agencia Uno