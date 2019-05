"Para mí está claro lo que pasó": Madre de Fernanda Maciel vio nuevos videos y dice saber qué sucedió

La madre de Fernanda Maciel, Paola Correa, profundizó en una entrevista con Carlos Pinto para “Contigo en La Mañana”, sobre nuevas imágenes que pudo ver, que están en manos de la fiscalía, y que dilucidarían qué habría pasado con su hija que lleva 15 meses desaparecida.

“Vi pasar a una persona con un saco de cemento (…) vi un video donde muestran a la misma persona salir con un balde. Con un escobillón y con una pala”, aseguró.

“A esa persona no la veo de hace rato, pero al principio la veía todos los días, pero no podía hacer nada”, agregó. “Los videos hablan por sí solos, para mí esta claro lo que pasó”.

“Lo único que te puedo decir es que sé que mi hija está ahí. Porque el segundo video que yo vi me la muestran cruzando hacia al frente y la veo llegar hasta afuera del portón de la vereda, pero yo no la veo entrar, hasta ahí llega la imagen”, dijo que vio en los registros.

“Si está ahí no está secuestrada, tampoco está viva, eso es lo que más me duele, no volver a verla”, concluyó.