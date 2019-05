Director del INE y manipulación del IPC: "Estamos golpeados"

El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo, entregó la Cuenta Pública Participativa 2018, instancia en la que se refirió a los cuestionamientos en contra de la institución luego de reconocer los “indicios de manipulación” del IPC durante agosto y septiembre de 2018.

En ese contexto, Pattillo aseguró que “estamos golpeados, pero este no es el único golpe que hemos recibido, este es uno grande pero no el único. Y sin duda, si uno toma acciones severas y no resuelve, claro que entra en crisis. Estamos tomando las acciones más eficaces para que las cosas se aclaren”.

“Tengan confianza en que todo lo que estamos haciendo es para tener certeza de los cambios que estamos haciendo y para que este tipo de hechos sean menos probable de realizar”, agregó el director del INE en una ceremonia realizada en el auditorio del nuevo edificio del organismo estadístico.

Por otro lado, Pattillo presentó los desafíos institucionales 2019 “como son los avances en la calidad estadística de los principales productos; mejoras en la difusión de los mismos y en la relación con los usuarios; posicionamiento internacional; progresos en el Proyecto de la Ley Sistema Estadístico Nacional (SEN), en la gestión interna y balance de presupuesto de la institución”.

NM/Aton Chile