Alcalde Eduardo Soto alista una denuncia penal contra Sergio Moya

Este viernes se dio a conocer que el equipo investigador de la Fiscalía Sur decidió dejar sin efecto la petición de formalización contra el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, quien estaba siendo acusado por malversación de fondos públicos.

La causa la llevaba el suspendido fiscal Sergio Moya, quien además dio a conocer una conversación por Whatsapp que el alcalde tuvo con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el año 2017, como parte de la acusación que hizo contra su entonces superior, el fiscal Emiliano Arias.

Consultado sobre la resolución de suspender su formalización, Soto señaló a La Tercera que no ha sido notificado, “salvo las declaraciones de la vocera (de la Fiscalía Sur) y lo que me ha señalado también el abogado, que los antecedentes que han tenido a la vista hoy día, por los cuales el fiscal Moya había solicitado la audiencia, en el análisis de los fiscales que están a cargo señalan que no existen antecedentes suficientes”.

Según el alcalde, en la investigación en su contra “hay una serie de irregularidades, cosa que se lo puede explicar más en detalle el abogado Mario Vargas y que son materia del análisis que él está haciendo. Pero en la carpeta había varias situaciones que no correspondían, algunas que no estaban integradas. La defensa no tenía todos los antecedentes. Es decir, cuando la Fiscalía Nacional decidió trasladar mi caso y otros a Santiago, nos dio la tranquilidad que no teníamos con el señor Moya”.

En la misma línea, asegura que “hay una serie de actuaciones confusas, erráticas, no quiero decir mal intencionadas, pero sí equivocadas del fiscal Moya que él tendrá que explicar en su momento”.

El alcalde también confirmó a La Tercera que alista una denuncia penal contra Sergio Moya, explicando que “nos parecía extremadamente curioso que habiendo hecho yo la investigación al constatar hechos irregulares, haber hecho la denuncia y haber presentado la única querella, posteriormente me notifica el fiscal Moya a través de la prensa de las condiciones en que se me va a citar, como imputado, y luego de la audiencia de formalización. Por lo tanto, no son actuaciones que uno espera en primer lugar de un fiscal de una Unidad de Alta Complejidad”.