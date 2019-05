Alcaldesa de La Cruz acusa de asesorías "copy paste" a Seremi de Desarrollo Social

La alcaldesa de la comuna de La Cruz, Maite Larrondo (UDI), se refirió a las asesorías “Copy Paste” que realizó el actual seremi de Desarrollo Social de la Región de Valparaíso, Ricardo Figueroa Ayala (UDI).

De acuerdo a información de Puranoticia.cl, se trata de una asesoría que Figueroa realizó en 2017 para el mencionado municipio, dividida en varias partes, y que fue revisada por la Contraloría General de la República a fines de 2018, constatando que estas fueron copiadas.

Contraloría detectó que en una de las secciones del trabajo realizado por Figueroa, se incluye un informe de 15 páginas, en donde 9 de ellas corresponden a la ley N° 20.965, que crea Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública, y que aparecen en el sitio web de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Además, se consigna otro pago por un documento llamado “Reglamento de Convivencia Escolar para los colegios de La Cruz”, texto que es idéntico al del Colegio Arturo Prat Chacón de la comuna de Viña del Mar, según informa Puranoticia.cl.

Otra de las partes de esta asesoría fue el texto: servicios de atención a vecinos de La Cruz Proyecto “Tarjeta Vecino Crucino”, que es prácticamente idéntico al reglamento de la “Tarjeta Vecino Municipalidad de Las Condes”.

Por cada uno de estos documentos, Figueroa realizó cobros a la Municipalidad de La Cruz por más de 2 millones de pesos.

Al respecto, la alcaldesa Larrondo señaló a Puranoticia.cl sobre estos informes que “algunos sirvieron, porque se implementaron programas como por ejemplo, la Tarjeta Vecino Crucino, que nos ha dado buen resultado”.

Sin embargo, descartó saber que los documentos eran copiados, asegurando que “sí yo contrato a alguien para que me haga un informe no tengo como saber sí copió o no. Yo parto de la base que no es así, por algo uno contrata una asesoría, y a él lo contrate por varios temas, uno de ellos Educación, porque sabía había estado en la Corporación de Viña”.

Junto con reconocer que se sintió sorprendida y engañada al enterarse de lo revelado por la Contraloría, la autoridad comunal sentenció que “yo confío en las personas -trabajo con personas- no puedo estar fiscalizando uno por uno, yo estoy para ver cosas más importantes para el desarrollo de mi comuna”.

De acuerdo a la señalado por Larrondo, Figueroa, actualmente investigado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, devolvió la totalidad de los dineros cobrados por estas asesorías (10 millones de pesos), tras el informe emanado desde Contraloría.