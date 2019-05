INE reconoció intencionalidad en fallido cálculo del IPC, entre agosto y noviembre de 2018

El director del INE, Guillermo Pattillo, recalcó que en la manipulación del cálculo de IPC -agosto, septiembre y noviembre 2018- no hubo error, asegurando que hubo una intencionalidad y que el método usado no fue “burdo.

Pattillo, quien expuso durante esta jornada en la comisión de Hacienda del Senado, manifestó que el Instituto Nacional de Estadísticas tiene las pruebas necesarias para demostrar la manipulación de los datos.

“En esto quiero ser enfático: nosotros tenemos indicios objetivos, demostrables, de manipulación. Por lo tanto, no hay aquí un error”, recalcó, deslizando que respecto a las motivaciones, “uno puede hacer miles de hipótesis pero no sabemos. Yo no sé por qué ocurrió esto”, expresó el director nacional del INE.

El personero explicó que no fue fácil la detección, ya que el manejo de las cifras no fue hecho para que no se detectará.

“Jamás habría sido descubierto si no hubiésemos hecho un análisis explícito por una unidad especial del INE. Las cosas no estaban hechas de una manera tan burda como para que fácilmente se detectara”, puntualizó.

Pattillo recalcó que hubo manipulación debido a los registros que quedan en el proceso, enfatizando que el cálculo de IPC no se hace en una planilla excel.

“Por lo tanto, desde el primer minuto fui enfático en sostener que los que tenemos fue indicios de manipulación (…). Si hubiera habido una mínima posibilidad de que esto hubiese sido un error, evidentemente que lo primero que habríamos buscado es corregir el error, no generar dos investigaciones complejas”, aseveró.

CH / Aton Chile