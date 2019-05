"¡No eres hombre!": registran ataque homofóbico de una mujer a jóvenes en servicentro

En un servicentro UPA! de la comuna de Vitacura fue grabada una mujer que cuestionó de forma violenta la orientación sexual de un joven que se encontraba en el lugar.

El afectado, llamado Daniel Arri, se ve tranquilo para tratar de no alterar más la situación, pero no fue suficiente. El joven terminó compartiendo todo lo que vivió en su cuenta de Instagram.

“Esto no es una funa, pues claramente la mujer no está en sus cabales. Afortunadamente fui yo quien tuvo que soportar esos gritos e insultos y lo tomé consciente de que provenían de alguien que no sabía lo que hablaba. ¿Pero qué hubiera pasado si fuera al contrario? ¿Si un niño hubiera estado en mi lugar? ¿Si alguien con depresión hubiera tenido que aguantar todo esto?, reflexionó el joven.

Revisa el registro a continuación: