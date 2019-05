72 generales en retiro fueron recontratados por el Ejército

En abril pasado la Comisión de Defensa del Senado recibió del propio Ejército una serie de antecedentes que había solicitado, en el marco de la investigación por corrupción en esta institución.

En el documento, emitido por el Estado Mayor del Ejército y firmado por el general de división Schafik Nazal, y que fue dirigido al Ministerio de Defensa y al Congreso, se da cuenta de que en el período entre 2010 y 2018, un total de 72 generales en retiro fueron recontratados por esta rama de las FF.AA. para desempeñarse en diferentes funciones o en organismos dependientes de ella, según informa La Tercera.

En el documento también se detallan los 360 vínculos contractuales que esos 72 generales en retiro han tenido con el Ejército, siendo el general (R) de división Jorge Fuenzalida quien más contratos tuvo: 12, entre 2010 y 2017.

Un dato llamativo es que el único excomandante en jefe recontratado por el Ejército, en este periodo, es el excomandante Humberto Oviedo, quien dejó el cargo en marzo del año pasado.

Según el senador Alfonso De Urresti (PS), miembro de la Comisión de Defensa, “el Ejército, salpicado por una serie de irregularidades que se están investigando en la justicia, debiera entender que su mayor activo ante la ciudadanía no es solo que sean sancionados los responsables de esos delitos, ni su defensa judicial, sino la transparencia sobre el uso de los recursos públicos, que son financiados por todos los chilenos”.

Además, añadió sobre el documento en particular que ya presentó una nueva solicitud para conocer el monto de estas recontrataciones de los exgenerales. “Estamos a la espera de esa respuesta, porque nos interesa saber cuánto le ha costado al país esta suerte de ‘política institucional’ del Ejército. Ojalá no tengamos que esperar tanto. No queremos que quede la impresión de que hay rapidez para recontratar, pero no para responder qué se hace con la plata de todos los chilenos”, agregó a La Tercera.

Agencia UNO