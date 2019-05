Cancillería aclara por qué María Inés Contreras no pudo ser trasladada a Chile

El director General de Asuntos Consulares de Cancillería, Raúl Sanhueza, confirmó la muerte en Cancún de la chilena María Inés Contreras, a quien se le había amputado su pierna derecha luego de sufrir un accidente en medio de un tour.

Según trascendió el fallecimiento se produjo, en primera instancia, por un problema cardiovascular, respiratorio, renal y hepático.

“Tomamos conocimiento del fallecimiento de doña María Inés en Cancún. Primero que nada hacerle llegar a la familia nuestro pésame, y segundo le hemos pedido a nuestro cónsul en Ciudad de México que está en Cancún que se ponga a disposición de la familia para colaborar en todo lo que sea necesario para la repatriación de los restos de María Inés ara que pueda volver a su natal Arica”, señaló Raúl Sanhueza.

Respecto a las críticas que surgieron desde la familia de María Inés por la poca ayuda del gobierno de Chile, Sanhueza aclaró que “nosotros tomamos conocimiento del hecho el 7, 8 de mayo. Nuestro cónsul en Ciudad de México, específicamente, y mantuvo contacto telefónico con la familia. Alrededor del 15 de mayo la persona que ejerce el consulado honorario en Cancún, doña Judith Marabolí, tomó contacto personal con la familia, porque antes estaba afuera, y apoyó en distintas cosas concretas que se plantearon. A su vez mantuvo informada de la evolución médica al cónsul”.

“Hubo una petición concreta de la posibilidad de traslado en avión ambulancia el 19 o 20 y nosotros la vimos el 22 y en ese contexto instruimos al cónsul que fuera a Cancún y que preguntara al equipo médico lo que es de protocolo si doña María Inés estaba en condiciones de soportar el traslado de manera segura y si eso era conducente”, dijo.

Luego añadió que “la respuesta del equipo médico mexicano era que no era posible el traslado en avión ambulancia porque involucraba una serie de riesgos debido a su debilidad general en que se encontraba, y por lo tanto mientras no se produzca el acuerdo entre el equipo médico del país donde está el enfermo y Chile, no se plantea el tema del traslado médico”.

La malograda mujer había ido de vacaciones a Cancún junto a sus hijos y en medio de un tour sufrió una lesión en su pierna derecha, herida que se se complicó de manera abrupta, por lo que los médicos mexicanos decidieron amputársela.

Según el reato de Fabián Valderrama, uno de los hijos de Inés Contreras, el 4 de mayo pasado su madre realizó un tour en catamarán a Isla Mujeres junto su hermano y al regresar la nave “se acercó al muelle y con el movimiento ella dio un paso en falso”, lo que le provocó la lesión en su pierna derecha.

Cancillería informó que está realizando las gestiones para el traslado del cuerpo de la chilena al país.