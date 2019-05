Emplazan a Bachelet y a ex canciller Muñoz a dar explicaciones por tráfico de migrantes chinos

Luego de darse a conocer la investigación conjunta del Ministerio Público junto a la Policía de investigaciones (PDI), donde se demostró la existencia de una red de tráfico ilícito de migrantes chinos durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, el diputado Francisco Eguiguren hizo un llamado a la actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU a responder por estas indagaciones que dieron por resultado el arresto de personas vinculadas a su Gobierno.

“Nuevamente el ex gobierno de la presidenta Bachelet hace noticia por el tráfico de personas. Primero fueron los haitianos, hoy son los chinos. Queremos saber de verdad qué tan relacionada estaba la ex Mandataria y el ex Canciller Heraldo Muñoz con estas políticas de su Gobierno. Ya no son casos aislados, ahora estamos viendo que se trata prácticamente de una política de Estado. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD. HH nos tendrá que decir qué responsabilidad tiene ella en todo el tráfico de personas que ocurrió en su gobierno, donde sus funcionarios lucraron con el intercambio de personas como verdaderos productos”, señaló Eguiguren.

El parlamentario manifestó también su preocupación para que esta situación no vuelva a ocurrir nunca más en el país, dado que no se puede jugar con la vida de las personas migrantes.

“En Chile no pueden existir lunares oscuros en políticas de personas, no pueden haber aquí situaciones tránsfugas cuando se trata de seres humanos. No vamos a aceptar que nadie lucre y se llene los bolsillos de dinero cuando se trata de personas. Acá con las vidas de las personas no se puede jugar y el ex Gobierno de la Presidenta Bachelet parece que no lo tenía internalizado”, sostuvo el diputado.

Eguiguren anunció que se convocará dentro de la próxima semana al ex canciller Muñoz a prestar declaraciones de este caso en la Comisión de RR.EE de la Cámara de Diputados, y dilucidar al fin los culpables de está situación.