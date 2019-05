Alcalde Guevara por "toque de queda": "Uno dice qué hace un joven de 15 años en la madrugada un día de semana"

La comuna de Lo Barnechea decidió unirse a Las Condes y Quilpué a la consulta ciudadana que realizarán el 23 de junio, para consultarle a los vecinos sobre si están de acuerdo sobre una regulación de permanencia de menores de edad en las calles durante las noches.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, dijo que esa iniciativa se basa en un modelo utilizado en Islandia y que busca que los jóvenes tengan un mejor uso del tiempo libre.

“No es un toque de queda como se ha señalado, y es por eso que me extraña que agrupaciones de derechos humanos y esas cosas aparezcan en contra cuando ni siquiera entienden de lo que estamos hablando”, criticó la autoridad comunal.

“Esto se trata de una convención social. La sociedad se pone de acuerdo en un horario límite recomendado, no es un toque de queda. No van haber detenidos, no van haber multas, no va haber infracciones”, afirmó.

Sin embargo, esta no es una medida vinculante con la ley, por lo que el alcalde espera que sea la presión social la que obligue a los jóvenes a mantenerse en sus casas. “Nadie puede a un joven a trasladarse a su casa”, dijo.

Lo Barnechea aplicó una encuestas a los jóvenes de 15 años que van a los colegios de la comuna y, según Guevara, el 50% de los encuestados dijo que llega al menos una vez a la semana después de las 12 AM a su hogar. “Uno dice qué hace un joven de 15 años a las 12, 1, 2 de la mañana un día lunes, un día martes, un día miércoles. Ese joven obviamente tiene que ir al otro día al colegio”, manifestó.

Frente a las críticas de la Defensoría de la Niñez, Guevara dijo que Patricia Muñoz, “no sabe de lo que está hablando. Aquí no hay ninguna garantía cuestionada ni vulnerada. Y si quiere iniciar acciones legales contra esa iniciativa, no tengo ningún problema. Nos veremos en tribunales de Justicia. Pero yo te aseguro que estamos cuidando a la juventud y no dañándola”, concluyó.