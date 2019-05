Ex alcalde de Los Andes formalizado por tráfico de migrantes: "He sido engañado"

El ex alcalde de Los Andes y ex fiscal del Ministerio Público, Mauricio Navarro Salinas, quien fue formalizado por su presunta participación en el tráfico de 381 migrantes chinos, aseguró que fue engañado y que nunca supo que estaba involucrado en un delito.

En un comunicado que publicó en su página de Facebook, Navarro -quien cumple arresto domiciliario total desde el ayer lunes- expuso todos sus descargos:

“En mi calidad de abogado se me contrató para gestionar ante los Municipios cartas invitaciones con la finalidad de obtener que turistas e inversionistas Chinos ingresaran al país, para lo cual negocie con los Municipios sobre la base de que era beneficioso para cada una de las comunidades. Incluso en conocimiento que se habrían negado las visas envíe correos tanto a la Cónsul de Chile en China, como asimismo al Jefe de Inmigraciones exigiendo un pronunciamiento sobre la materia. Por dicho servicio entregue, como corresponde, la respectiva boleta de honorarios”.

“El día 25 de mayo de 2019, en la audiencia de formalización me entero que muchas de estas personas habrían ingresado al país no siendo turistas ni inversionistas, sino ciudadanos chinos a quienes se les habría negado el ingreso regular, y por obtenerlo algunas personas les habrían cobrado grandes sumas de dinero”.

“En otro pasaje a continuación, escribió: “He sido engañado, y lo he pasado muy mal por ello, pero de esta forma también han sido engañados los alcaldes de Cabildo, Catemu, San Felipe y Los Andes, un agradecimiento a ellos, pues sin ninguna excepción han confiado y confían en mi inocencia y en que he actuado de buena fe, en la convicción de hacerlo en beneficio de nuestra V Región Cordillera”.

Aton Chile